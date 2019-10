Catarina Gouveia regressa ao ecrã: atriz vai fazer de stripper

A partir de dia 28 de outubro, Catarina Gouveia está de volta à televisão. A atriz será uma bela stripper, na novela ‘Terra Brava’, da SIC. A roupa não será o forte desta jovem, que promete ser bem atrevida no pequeno ecrã.Nada que atrapalhe Catarina Gouveia, adepta da boa forma, mas que estava desaparecida das novelas. O seu último trabalho foi ‘Onde Está Elisa?’, série que não chegou ao fim, e que era emitida pela TVI.Agora, regressa ainda mais sensual, de resto, como mostram as suas fotografias nas redes sociais. Contudo, a atriz nem sempre teve esta forma de lidar com o corpo. Em 2015 passou por um susto de saúde com "um grave problema de pele". "Fez-me repensar a minha saúde. Não foi fácil de lidar", afirmou.Catarina acabaria por descobrir que se tratava de uma "desregulação hormonal muito forte" e, desde aí, mudou a sua forma de estar. "Despertei para uma alimentação limpa: deixei de comer laticínios, carne e produtos industrializados e tudo mudou."Ao lado de Catarina Gouveia vai estar Luciana Abreu. Também ela fará de stripper num bar de reputação menos favorável, na nova trama da SIC. "Ela é uma bailarina atrevida e cheia de garra", contou-nos Luciana. A atriz tem trabalhado muito para o papel, mostrando que está a ter aulas de dança no varão, que a deixam "cheia de nódoas negras".