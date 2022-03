Catarina Gouveia revela que vai ter uma menina Atriz está grávida de sete meses, pela primeira vez.

Atriz está grávida de sete meses, pela primeira vez.

Foto: DR

10 mar 2022 • 01:30

Catarina Gouveia, de 34 anos, que está grávida de sete meses, já revelou o sexo do bebé: feminino. “As duas meninas dos seus olhos”, escreveu a atriz numa publicação feita nas redes sociais, na qual surge com marido, Pedro Melo Guerra, a fotografá-la.



Em janeiro, em entrevista a Diana Chaves e João Baião, a artista optou por manter o sexo do bebé em segredo, mas contou que ainda estava em “negociações” com o marido sobre a escolha do nome. “Nomes há algumas ideias mas ainda nenhum em comum”, disse. Recorde-se que este é o primeiro filho de Catarina, que já revelou ter sofrido um abordo.

Mais sobre