Catarina Gouveia sem pudores em cenas sensuais

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Marques Dias

O espectador está habituado a ver Catarina Gouveia em papéis mais recatados, mas em ‘Terra Brava’, novela da SIC, a atriz interpreta uma stripper e dança de forma sensual.Nas cenas mais provocadoras, Diana surge com roupas reduzidas mostrando as curvas sensuais de Catarina Gouveia, de 31 anos.Aquando da apresentação da novela à imprensa, a atriz confessou que foi uma personagem que deu muito trabalho a preparar."Não sou nada boa a dançar, sou descoordenada, tive de aprender", revelou a atriz, que conta com o apoio incondicional do namorado, Pedro Melo Guerra, neste novo desafio.