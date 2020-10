Catarina Gouveia sofre com drama do aborto: "Levei um abanão da vida"

, que está prestes a subir ao altar, revelou, em entrevista ao 'Alta Definição', um momento delicado por que passou, quando sofreu um aborto espontâneo."Há um dia da minha vida que me marcou, mas que eu hoje vejo um propósito para ter acontecido...E as mulheres não falam sobre isso", começa por contar, acrescentando que a médica que a acompanhou foi "muito fria".Triste e revoltada, Catarina revela que esse acontecimento a fez questionar tudo. "Foi um período muito complicado, porque te sentes incapaz, achas que a pessoa ao teu lado não percebe nunca aquilo que estás a sentir. Colocas em causa se algum dia conseguirás ser mãe. Levas um abanão da vida, não controlas nada, afinal. Fica sempre lá uma ferida, mas está cicatrizada".Hoje já em paz com o que aconteceu, Catarina Gouveia diz ter alguns receios em relação a uma futura gravidez. "Quando vier uma próxima gravidez, não vai ser experenciada da mesma forma. Isto traz culpa, ficas a pensar: 'será que o meu corpo funciona bem?'".Na mesma entrevista, Catarina revela que só conheceu o pai biológico quando já estava na universidade.