Catarina Gouveia soma campanhas em biquíni

Estrela encanta em nova produção para o verão e lucra com a sua imagem. Além do trabalho na TV, faz furor como modelo.

01:30

Carolina Marques Dias

Catarina Gouveia voltou a deixar os seguidores deslumbrados com as suas curvas sensuais. A beldade de 33 anos recorreu às redes sociais para mostrar o resultado final de uma nova campanha de biquíni mas foi a sua boa forma que se destacou.Como vem sendo habitual, os fãs mostraram-se rendidos à sua beleza e descreveram-na como "encantadora" e "deslumbrante" nos comentários às publicações que a estrela da SIC fez.Catarina Gouveia, que continua de férias desde o fim das gravações de ‘Terra Brava’ (SIC), tem ocupado os seus dias a viajar e a descansar, mas há um hábito que a atriz não dispensa: a prática de exercício físico, que alia a uma alimentação saudável.Com mais de meio milhão de seguidores nas suas redes sociais, Catarina Gouveia é um rosto cada vez mais apetecível para as marcas. Apesar de ter sido no pequeno ecrã que se notabilizou, atualmente são as redes sociais e as produções de moda que mais alimentam a sua conta bancária.