Catherine Deneuve hospitalizada em estado grave

revelaram que a atriz sente um extremo cansaço por ter. No entanto, não são conhecidos mais detalhes do que está a acontecer com a artista e quais os problemas de saúde que enfrenta., revelou uma fonte. O canal de televisão BFM avançou que a estrela está a sofrer dee dee que são estas as causas do drama que agora enfrenta.Recorde-se que Catherine Devenue tem estado a filmar 'De Son Vivant' desde outubro, perto da capital francesa.O seu último filme, ', estreou em agosto no Festival de Veneza, mas só vai chegar aos cinemas franceses em dezembro. Em Portugal, não há data prevista para a estreia.