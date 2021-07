Cátia Alexandra, a musa de Fábio Cardoso que vai vibrar no dragão

01:30

A musa de Fábio Cardoso, um dos reforços do FC Porto para esta época, promete animar as bancadas do Estádio do Dragão nesta temporada com a sua beleza e com o apoio incondicional à equipa.





Cátia Alexandra, de 25 anos, namora com o defesa há oito e acompanha-o em todas as suas etapas profissionais. “Um namoro de compreensão, de apoio, de amizade. Um namoro de altos e baixos, em que nunca se desistiu”, começou por escrever numa declaração de amor, fazendo depois referência à filha de ambos, Vitória, nascida em 2019. “Estamos a construir uma família, uma vida linda. Lado a lado em cada conquista. (...) Obrigada por me fazeres feliz.”