Cátia Palhinha reaparece após vários anos afastada da televisão

Pose de Cátia Palhinha

A algarvia é uma das convidadas de Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua no programa 'Em Família', da TVI. O anúncio do regresso da estrela dos realitys foi feito pelo apresentador portuense.A parceira televisiva do menino de ouro de Cristina Ferreira revelou-se "muito ansiosa" pelo encontro.Além da ex-cantora, o 'Em Família' vai receber outras figuras ligadas aos reality shows como Fanny Rodrigues e Elsa do 'Big Brother 2'. As três vão comentar as imagens mais picantes do 'Duplo Impacto'.