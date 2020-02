Cavaleiro e Borboleta são desmascarados em 'A Máscara'

A 'Borboleta' e o 'Cavaleiro' foram os escolhidos pelos investigadores do formato,

Sónia

Tavares, Jorge

Corrula

, César Mourão e Carolina Loureiro, para despirem a máscara e revelarem a sua identidade.





Foi uma experiência óptima. A parte dos bastidores (o público não tem essa noção) mas é uma comédia. Não sabemos o que se passa nem quem é quem. Quero agradecer o convite e estou muito contente por ter chegado até aqui", afirmou a atriz de 27 anos, que, desde início, encantou os espectadores com a sua voz.

afirmou Jorge Corrula.





, acrescentou

e

.



Diogo Figueiras acabou por confessar que nenhum dos investigadores disse o seu nome de forma correta. "Todos disseram mal. É Windoh com ‘o-h’ e não Winduh", disse. Diogo também revelou que tem vários projetos relacionados com a música. No entanto, "ainda é surpresa".



A grande final do programa 'A Máscara', na SIC, vai terminar já no próximo domingo, dia 23 de fevereiro.

O programa 'A Máscara', na SIC, está prestes a terminar, e as figuras que se escondem por trás de disfarces estão quase todas desvendadas.No passado domingo, dia 16 de fevereiro, foram reveladas mais duas identidades de famosos que não resistiram a participar no desafio.A atriz Mariana Pacheco escondia-se atrás da máscara, enquanto que oera vestido por Diogo Figueiras, mais conhecido por Windoh, um popular youtuber português.