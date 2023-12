Cavaleiro é padrinho das gémeas de Luciana Abreu

Em setembro deste ano, Luciana Abreu, de 38 anos, batizou as filhas Amoor e Valentine, de cinco, numa cerimónia intimista no Norte do País. Para padrinhos, a atriz escolheu a amiga Micaela e João Moura Caetano, de 40, com quem, na altura, tinha uma relação amorosa. Contudo, agora que o casal está separado, o cavaleiro não quer assumir esta ligação.Quem o diz é Léo Caeiro, comentador do ‘Manhã CM’. “Ele [João Moura Caetano] disse que nunca a pediu em casamento, que não é padrinho das filhas, tudo e mais alguma coisa”, afirmou esta sexta-feira no programa da CMTV, mostrando fotos nunca antes divulgadas do batizado das filhas da atriz, em que é possível ver Moura Caetano ao lado da então namorada e das afilhadas.