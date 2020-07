Cavani dedicado à vida no campo no Uruguai

Cavani com a família

Rute Lourenço

Énum ambiente de grande tranquilidade, entre passeios a cavalo e atividades da quinta, no seu país natal, o Uruguai, que Edinson Cavani decide o seu futuro. Desde que o Mundo entrou em alerta, com a pandemia de coronavírus, que o jogador mais desejado pelo Benfica trocou os dias agitados de Paris pela vida no campo, na companhia da família.

Na sua quinta, nos arredores da cidade de Salto, o craque tem partilhado com os fãs como se sente feliz com uma vida tranquila e também que não tem problemas em pôr ‘as mãos na massa’. Cavani, de 33 anos, é um verdadeiro homem dos sete ofícios e, nas redes sociais, mostra que ajuda a tratar das produções agrícolas, tosquia ovelhas e revela como a filha mais nova, India, está feliz com os dias no Uruguai, onde tem a oportunidade de alimentar, através de biberão, um dos bezerros da quinta.

Os dias de descanso com o clã podem ser interrompidos caso o craque decida aceitar a proposta do Benfica e mudar-se com a mulher, Jocelyn Burgardt, para Lisboa. O jogador é ainda pai de Bautista e Lucas, frutos do relacionamento com a antiga companheira, Soledad Cabris.n