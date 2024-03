Cayetano Rivera junta-se à 'ex' para parabenizar filho

01:30

Cayetano Rivera e a ex-mulher, Eva González, comemoraram uma data muito especial. O filho mais novo do antigo casal, Cayetano, completou seis voltas ao sol na terça-feira e tanto o toureiro como a apresentadora fizeram questão de assinalar a data nas redes sociais.Cayetano Rivera, de 47 anos, partilhou uma foto do filho em Roma, na Itália, a admirar as vistas da Cidade Eterna. "Parabéns, minha vida", escreveu. Por sua vez, Eva González, de 43 anos, publicou uma imagem do pequeno na Disneyland Paris. "Feliz aniversário, minha vida... Anda, nunca vou largar a tua mão", disse.Vale recordar que este foi o segundo aniversário que o pequeno Cayetano passou com os pais separados. O ex-casal tem mais uma filha em comum, Lucia Rivera. Apesar do divórcio ainda não estar oficializado, o toureiro espanhol já reconstruiu a sua vida amorosa ao lado de Maria Cerqueira Gomes, de 40 anos, há mais de um ano. Eva González ainda não voltou a encontrar o amor e continua descomprometida.