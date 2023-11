Cayetano Rivera responde a nega sobre o pedido de casamento a Maria Cerqueira Gomes

O toureiro espanhol foi confrontado pela revista 'Hola!' sobre os rumores em relação a Maria Cerqueira Gomes e decidiu acabar com as dúvidas.

Recentemente o programa 'Fiesta', da Telecinco, revelou que Cayetano Rivera pediu Maria Cerqueira Gomes em casamento, mas que a apresentadora, de 40 anos, não aceitou o pedido do toureiro espanhol, de 46.Posto isto, a revista 'Hola!' questionou o toureiro acerca destes rumores. Este não se deixou ficar e decidiu acabar com todas as dúvidas à volta deste assunto que acabou por ser comentado no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV."O repórter pergunta se tem que lhe dar os parabéns ou não porque recentemente saíram umas notícias em que te ias casar. E ele basicamente diz que não vai perder tempo em desmentir todas as parvoíces que dizem sobre ele", revelou Adriano Silva Martins, nesta quarta-feira, dia 1 de novembro.O comentador acrescentou ainda que o toureiro não vai responder a "todos os rumores sem fundamento".