Cédric e a mulher foram pais de uma menina

Um ano e meio após terem oficializado a relação, Cédric Soares e Filipa Brandão foram pais pela primeira vez, de uma menina. A notícia foi dada pelo casal nas redes sociais, causando surpresa entre os seguidores, uma vez que a gravidez foi sempre mantida em segredo.





O jogador do Arsenal, de 29 anos, divulgou uma imagem em que surge com a filha ao colo e na legenda escreveu: “Abençoado.” A companheira também partilhou uma foto com a bebé, mas deixou mais pormenores, como o nome. “Siena. O amor é o nosso verdadeiro destino. Não encontramos o significado da vida sozinhos, encontramos com os outros”. Filipa deixou também o primeiro registo da sua gravidez: uma fotografia a preto e branco, na qual, tal como o marido, surge a tocar na barriga.