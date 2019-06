Cédric em lua de mel no deserto do Utah

Numa altura em que a maior parte dos craques faz as malas para destinos como as ilhas gregas ou outros locais de águas cristalinas, Cédric Soares surpreendeu pela escolha da viagem de lua de mel.O futebolista e a mulher, Filipa Brandão, estão nos Estados Unidos, no deserto do Utah.O casal ficou instalado num luxuoso hotel em pleno deserto, com paisagens de sonho. O Amangiri Resort é um dos mais luxuosos e uma pernoita neste espaço pode custar cinco mil euros.Nas redes sociais, o casal tem presenteado os seguidores com várias imagens das férias de sonho, em que não falta, claro está, o desporto.As idas ao ginásio para Cédric e Filipa têm sido diárias.