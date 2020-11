Cédric Soares e a mulher anunciam que já são pais após gravidez secreta

Cédric Soares surpreendeu, esta segunda-feira, os seguidores das redes sociais com a notícia de que tinha sido pai.O futebolista de 29 anos partilhou uma imagem com a filha, Siene, ao colo e, na legenda, mostrou sentir-seJá Filipa Brandão, com quem casou em junho de 2019, divulgou uma imagem do período da gravidez e outra onde surge com a filha recém-nascida ao colo.", escreveu.Uma novidade que apanhou todos de surpresa, uma vez que até então, o casal tinha mantido a gravidez em segredo. Perante a revelação, amigos e seguidores apressaram-se a deixar mensagens ao jogador e à companheira.