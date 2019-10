Celebridades arrasam na internet com fantasias de Halloween

Foram muitas as figuras públicas que se vestiram a rigor para se divertirem no Halloween e mostraram os looks escolhidos nas redes sociais. Kylie Jenner está a ser das mais elogiadas. A irmã de Kim Kardashian vestiu-se de Ariel, a Pequena Sereia, num disfarce que deixou em evidência as suas curvas voluptuosas. Os seguidores ficaram impressionados e deixaram mais de 8 milhões de gostos numa das fotos.Mas em Portugal também se festejou a data, principalmente entre os mais pequenos. Rita Pereira, por exemplo, mostrou o filho, Lonô, de dez meses, com um disfarce de abóbora; Jessica Athayde tirou uma fotografia a Oliver com um bigode e Vanessa Rebelo exibiu os looks dos filhos, que imitaram a personagem Eduardo Mãos de Tesoura.Em Portugal não foram só os mais novos a mascararem-se no dia de ontem. April Ivy, por exemplo, vestiu-se de vampira e foi sair com a família e Sharam Diniz inspirou-se na personagem Storm.A McDonald’s Portugal lançou uma campanha polémica de Halloween cujo slogan faz alusão à música ‘Sunday Bloody Sunday’ dos U2, para oferecer um sundae na compra de outro. A conhecida faixa da banda irlandesa retrata o ‘domingo sangrento’, um confronto entre membros do exército britânico e civis desarmados, em Derry, na Irlanda do Norte, a 30 de janeiro de 1972, que causou 14 mortos.A campanha polémica está a ser amplamente criticada nas redes sociais depois de as imagens terem sido divulgadas no Twitter.Entretanto, os cartazes foram retirados de todos os restaurantes, segundo avançou a McDonald’s em comunicado enviado aoO confronto entre manifestantes católicos, protestantes e o exército inglês matou 14 ativistas católicos e fez mais de 20 feridos. Entre as vítimas mortais, seis eram menores.