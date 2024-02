Celebridades assinalam dia dos namorados nas redes sociais Estrelas nacionais partilharam fotografias inéditas e presentes que receberam das suas caras-metade.

Celebridades assinalam dia dos namorados nas redes sociais

01:30

Miguel Azevedo

Para assinalar o Dia dos Namorados, foram várias as figuras públicas que partilharam mensagens, dedicatórias e imagens, umas mais românticas do que outras. Quem mais chamou a atenção foi Cristina Ferreira, que passou pela primeira vez o São Valentim com a sua nova paixão, João Monteiro. "Nós", escreveu a apresentadora.



João Cancelo mostrou-se ao lado de Daniela Machado - que está grávida -, e Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo ofereceram flores a Inês Degener Tomaz e Georgina Rodríguez, respetivamente. Já Sara Sampaio partilhou a primeira foto com Ray Nicholson, enquanto Diogo Amaral, que namora com Jessica Athayde, preferiu uma foto com a sua ‘Célia’, uma boneca insuflável, "a mais linda de todas".

Mais sobre