Celebridades divertem-se em noite de horror para festejar o Halloween

O que era uma festa americana...já não é mais. O Halloween, ou Dia das Bruxas, já chegou a Portugal e em força. E foram poucos os famosos que não colocaram uma foto da sua fantasia nas redes sociais.Numa noite em que os monstros, vampiros e seres do outro mundo andaram por aí, as nossas celebridades vestiram-se a rigor. Não faltou mesmo a pintura tradicional do dia dos mortos feita por Iva Domingues, um diabo como Cláudia Jacques ou mortos-vivos, como a família do guarda-redes Rui Patrício.Lá fora, a rainha da festa foi, mais uma vez, e como é tradição há quase uma década, a modelo e apresentadora Heidi Klum. A beldade – que estava horripilante, vestida como numa espécie de alien morto-vivo - organizou uma festa de arromba à qual os melhores amigos não faltaram, mostrando o pior que a sua imaginação tinha para dar nessa noite de horror.Se a festa de Heidi Klum foi inspirada num filme de horror, houve quem preferisse vestir-se inspirando-se nos mais variados filmes de Hollywood, como ‘Legalmente Loira’.A festa de aniversário de Simão Sabrosa não podia ter sido mais temática. Sob a orientação de Vanessa Rebelo, esta bela festa de Halloween decorreu no restaurante Arriba, em Cascais, e foram todos vestidos a rigor.Até o aniversariante, que completou 40 primaveras, quis estar dentro do tema. Pimpinha Jardim e Carolina Patrocínio foram algumas das caras conhecidas que quiseram cantar os parabéns ao ex-jogador do Benfica, nesta festa de terror.