Celebridades elegem fantasias de terror com toque sexy para o Halloween

01:30

Carolina Cunha

O espírito de Halloween difundiu-se entre os famosos que se vestiram a rigor para celebrar aquela que é a época mais sombria do ano. "Doçura ou travessura?" foi a pergunta mais feita nas redes sociais entre aqueles que festejaram ontem o Dia das Bruxas.Foram muitas as caras conhecidas que elegeram fantasias arrojadas e mostraram o resultado nas redes sociais. Foi o caso de Cindy Álvarez Garcia, mulher do jogador do FC Porto Matheus Uribe, que aproveitou a data para vestir a pele de gata assanhada e não resistiu a revelar o lado mais atrevido e sedutor.Com programas temáticos entre amigos e família, Ana Garcia Martins, Matilde Mourinho e Sara Prata também não resistiram às fantasias da época e mostraram o resultado. Já as atrizes brasileiras Giovanna Antonelli e Sabrina Sato decidiam festejar a data vestidas a preceito e deram provas da sua irreverência. Também a cantora Anitta festejou a noite mais sombria do ano vestida de gata. Hailey Bieber e Shakira também festejaram.