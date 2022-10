Celebridades na passerelle

01:30

Humberto Barbosa e Vanessa Fidalgo

Fernanda Serrano, Mikaela Lupu, Oceana Basílio, Marta Faial, Cláudia Semedo, Liliana Campos, Carol Curry e Astrid, mulher do ator Paulo Pires, desfilaram este sábado na passerelle da ModaLisboa, na apresentação do criador Carlos Gil, protagonizando aquele que foi, até agora, um dos pontos mais altos do evento.Com este elenco de luxo, não é de estranhar que a sensualidade e o glamour da coleção idealizada por Carlos Gil, acabassem por arrebatar a plateia e concentrar as atenções da noite deste sábado.No terceiro dia do evento, foram ainda apresentadas as propostas de Luís Buchinho, Lidija Kolovrat, Filipe Augusto e do coletivo Buzino, e também não faltaram muitos rostos famosos na audiência, como Sílvia Alberto, num lindíssimo vestido em tons coral, o ator Sérgio Praia, a belíssima Laura Dutra, Sílvia Rizzo, ou Rita Mendes, acompanhada pela sua simpática prole.