Celine Dion faz pedido especial a ex-namorado de Rihanna "Escreve-me cartas de amor... mas não escrevas nada no corpo", solicitou diva.

celine dion

Foto: Instagram

22 set 2019 • 12:36

A cumplicidade de Celine Dion e Drake é tal que esta lhe pediu que não fizesse uma tatuagem no rosto. Esta era até agora uma vontade antiga do ex-namorado de Rihanna.



"Podes escrever-me cartas de amor, enviar autógrafos para os meus filhos. Mas não escrevas nada no corpo", pediu Celine em jeito de brincadeira durante uma entrevista de rádio.

