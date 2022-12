Céline Dion sofre com doença rara e incurável

Céline Dion

01:30

Duarte Faria

Um novo drama volta a ensombrar Céline Dion. A cantora canadiana, de 54 anos, revelou ontem, através de um vídeo, que foi diagnosticada com uma doença rara e incurável - um distúrbio neurológico muito raro que afeta cerca de uma pessoa em cada um milhão, síndrome de Moersch-Woltmann, ou síndrome de pessoa rígida.



Esta condição, caracterizada por espasmos persistentes em vários músculos, especialmente os dos membros inferiores e tronco, tem feito com que a artista tenha dificuldades em andar e impossibilita-a de, por vezes, “usar as cordas vocais para cantar”. “Tem sido muito difícil para mim enfrentar os meus desafios e falar sobre tudo o que tenho passado”, declarou Céline Dion, que tem contado com o apoio dos médicos e da família. A digressão marcada para fevereiro, na Europa, foi entretanto cancelada.