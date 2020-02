Céline Dion vive dias de dor sem fim

No mês passado, Céline Dion voltou a viver dias de desespero com a morte da mãe. A cantora assume que tem sido difícil reerguer-se, até porque ainda não conseguiu superar a morte do marido, René Angélil, e do seu irmão, com poucos dias de diferença., afirma a mediática cantora que, no entanto, mostra-se incapaz de seguir em frente com a sua vida sentimental."Eu não tenho encontros, não tenho namorado, o que não quer dizer que nunca mais vá ter ninguém na minha vida. A questão é: se tiver, fantástico, se não tiver, fantástico na mesma. Continuo apaixonada pelo meu marido. Eu nunca conheci nem beijei outro homem na minha vida."A cantora, que perdeu o marido há cerca de quatro anos, após uma longa e dolorosa batalha contra o cancro, diz que tem sido complicado recomeçar que não se consegue desprender das antigas rotinas. "Mesmo depois de ter partido, continuo a falar com ele. Tento provar-lhe todos os dias que estou bem. Os nossos filhos estão a crescer, e sentimo-nos fortes. Estamos bem."Os filhos, os gémeos Eddy e Nelson de sete anos, e René Charles, de 19, são a sua grande força para continuar a lutar. "Organizo-me para não me sentir sozinha. Tenho uma cama enorme e durmo com os meus gémeos. Eles confortam-me. Preciso deles perto. E quando eles quiserem o seu espaço, estará pronto."Como consequência dos últimos anos marcados pela dor, Céline Dion tem perdido peso e a sua imagem causa preocupação entre a família, amigos e seguidores."As pessoas dizem ‘ela é muito magra’, mas a verdade é que trabalho muito. Além disso, nunca estou parada, adoro mexer-me e estar sempre em movimento. É por isso que perco peso. Mas sempre fui muito magra, o que acontece é que antes tinha o rosto mais redondo, por isso é que as pessoas estranham", afirma a mediática artista, de 51 anos.