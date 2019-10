Cenas de sexo de Margarida Vila-Nova aquecem novela

01:30

André Filipe Oliveira

Margarida Vila-Nova, de 36 anos, tem captado as atenções em ‘Na Corda Bamba’, a nova aposta da TVI na ficção nacional. Na novela, a atriz dá vida a Sara Pimentel, uma mulher que procura insistentemente pela filha que lhe foi tirada pelos pais durante a adolescência.Embora tenha bem presente o drama que viveu no passado, a jovem não resiste aos homens que se vão cruzando no seu caminho. Desta forma, a estrela da ficção nacional tem sido obrigada a mostrar o corpo diversas vezes, para o melhor desempenho da personagem.Vila-Nova tem protagonizado várias cenas de sexo com Filipe Duarte, interpretado por Afonso Lagarto, mostrando assim o seu lado mais sexy, ousado e sedutor. Em várias cenas, a atriz surge em lingerie deixando em evidência a sua silhueta curvilínea. Este será um dos primeiros amores vividos pela sua personagem.Pêpê Rapazote, que dá vida a Pipo, será o próximo homem com quem Margarida Vila-Nova terá de gravar cenas mais reveladores e picantes.