Centenas de rosas brancas para homenagear Sara Carreira no último adeus

Pedimos a todos, sobretudo à comunicação social, que compreendam e respeitem a nossa decisão de realizar a despedida da nossa Sara na intimidade e reserva que necessitamos, não sendo assim as cerimónias abertas ao público, que tanto respeitamos e tanto carinho nos têm demonstrado".

Realiza-se esta terça-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa,Para a despedida, a capela foi ornamentada com centenas de rosas brancas que ao longo da manhã foram sendo depoisitadas no interior da igreja.Apesar de a cerimónia ser restrita à família, segundo o CM apurou haverá no exterior da Basílica da Estrela um livro de condolências para os fãs poderem deixar mensagens em homenagem à artista.Recorde-se que, através de um comunicado, a família agradeceu o carinho recebido, confirmando que a cerimónia será reservada aos mais chegados.