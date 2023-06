Cerimónias fúnebres de Luís Aleluia já têm data marcada

Detalhes do último adeus ao ator divulgados pela A Casa do Artista

"A Casa do Artista e família informam que as cerimónias fúnebres de Luís Aleluia realizam-se nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela com velório amanhã [terça-feira], dia 27 de junho, a partir das 18h", pode ler-se numa nota partilhada nas redes sociais. "A missa de corpo presente realiza-se na quarta-feira, dia 28, às 14h30, seguida de cortejo fúnebre pelas 15h30 para o Crematório do Cemitério dos Olivais", lê-se ainda.



. Onde ele estiver, esteja lá onde for, vai sentir-se muito mais feliz e acarinhado por todos nós, se fizermos isso", solicitou João Loy, melhor amigo do artista, no programa 'Em Família', da TVI.





As cerimónias fúnebres de Luís Aleluia, encontrado sem vida aos 63 anos, têm início amanhã, 27 de junho. A informação foi revelada pela Casa do Artista, instituição da qual o ator fazia parte.Vários amigos do ator lançaram um apelo para o último adeus ao eterno 'Menino Tonecas'