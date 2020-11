César Mourão abdica do cachet para pagar aos músicos e técnicos

César Mourão recorreu, esta segunda-feira, às redes sociais para demonstrar a sua generosidade. O humorista revelou que os lucros do seu próximo espetáculo, que se realizará no dia 27 de novembro, no Campo Pequeno, irão ser repartidos pelos músicos e técnicos ao seu serviço. A atitude do apresentador da SIC não deixou ninguém indiferente.

"Hesitei em fazer este post, porque até já fiz o mesmo sem dizer, mas serve para que seja mais um alerta", começou por dizer.

"Não cancelem espetáculos, há mesmo muita gente sem trabalho. Dia 27, farei Campo Pequeno e abdicarei do meu cachet para dividir pelos meus músicos e técnicos. Estão comigo há muitos anos tenho de estar com eles neste. O dinheiro do vosso bilhete será mais do que bem empregue", afirmou.



O gesto do comunicador não passou despercebido aos olhos de muitos seguidores, que não hesitaram a tecer-lhe elogios: "Atos como este merecem todos respeito e exemplo. O teu altruísmo é mais do que isso", "Gigante", "Respeito", "És enorme".

Recorde-se que esta não é a primeira vez que César Mourão abdica do cachet para pagar aos seus funcionários. Em abril deste ano, a empresa do humorista ‘Aquele Abraço’ garantiu aos trabalhadores envolvidos no projeto ‘Commedia a la Carte’ que "apesar de quase todos os trabalhos até julho terem sido anulados ou adiados, sem data prevista para a sua realização, e consequente perda de rendimentos até esse período, a empresa (…) iria assumir a totalidades dos nossos cachets para um grande número de datas e metade do cachet para as restantes".