César Mourão já foi pai pela terceira vez

César Mourão vive momentos de felicidade a todos os níveis. No plano profissional conquista cada vez mais a preferências dos telespectadores com o programa ‘Terra Nostra’, da SIC, e na vida pessoal está radiante com a chegada do terceiro filho.O bebé chama-se Xavier e é fruto da relação com a namorada, Joana Lousão, com quem já tem outro filho. A notícia foi avançada por Pedro Ribeiro nas manhãs da Rádio Comercial.

“Nasceu o filho do César Mourão… O Xavier veio ao Mundo quando estava aqui a tocar Tatanka”, revelou o locutor, divertido. O humorista já é pai de Martim, de apenas um ano, e de Mariana, de 11, fruto de um relacionamento anterior.