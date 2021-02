César Mourão mostra orgulho na família Humorista tem aberto a porta da vida privada e partilhado vários momentos com a mulher e os filhos.

14 fev 2021 • 16:41

Rute Lourenço

Muito recatado em relação à vida pessoal, César Mourão começou a abrir algumas exceções para, através das redes sociais, mostrar a sua família feliz. As declarações apaixonadas à namorada, Diana Lousão, mãe dos seus dois filhos mais novos, começam a ser mais frequentes, assim como as imagens em que se mostra em ambiente familiar com os três filhos. Recentemente, Mourão surpreendeu mesmo ao revelar, pela primeira vez, uma foto da filha mais velha, fruto de uma anterior relação, em dia de aniversário. "12 anos apaixonado por estes olhos", escreveu sobre Mariana.



Polémica sobre ordenado

Recentemente, César Mourão deu que falar devido ao seu ordenado na SIC. O humorista, que recebe 15 mil euros por mês, considerou o seu vencimento justo, o que gerou muitas críticas. "Gosto de ser justo. Acho que recebo o correspondente àquilo que faço e ao que eu dou à estação. Se calhar, as pessoas não estão a par do quanto é que dou à estação em termos de números. Ninguém é tonto a ponto de dar dinheiro a alguém que não merece", fez saber.

