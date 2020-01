César Mourão renova contrato com a SIC até 2022

César Mourão vai continuar a animar a antena da SIC, após renovar contrato com a estação de Paço de Arcos até 2022.A SIC fez o comunicado sobre a renovação e enalteceu o valor do humorista para o canal., começa por dizer o comunicado.

"O César é uma fonte inesgotável de talento e versatilidade, que nos dá garantias de poder fazer vários projetos e de que os fará todos bem. Ele consegue imprimir um cunho a tudo o que faz que é bastante distintivo e com uma ampla aceitação por parte do público. Queremos construir novos caminhos na área do humor e o César é uma peça vital nessa estratégia", refere Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa.



César Mourão mostra entusiasmo por continuar na estação. "A SIC sempre foi a estação onde trabalhei e continuo a imaginar-me a trabalhar. O ADN da SIC é o meu. Fico muito grato à SIC por continuar a apostar em mim. Teremos muito ainda para fazer juntos. No humor e não só".



Atualmente no programa 'A Máscara', espera-se uma nova temporada de 'Terra Nossa' para este ano, formato que foi anteriormente apresentado pelo artista.