César Mourão já mostrou ser um artista com vários talentos e agora dá os primeiros passos numa carreira musical.O humorista anunciou o lançamento de um albúm, com temas originais e, revela que vai dar dois concertos, já com data marcada.Sagres Campo Pequeno, a 15 de abrilsegundo acontece a 28 de abril, na Super Bock Arena.César Mourão, partilhou com os fãs os ensaios.