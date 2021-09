"Chamava isso à minha irmã": Ator João Baptista justifica insulto à filha

João Baptista esteve no ‘Manhã CM’ com Duarte Siopa e Ágata Rodrigues

João Baptista tem estado debaixo de fogo por ter chamado a filha, Maria Clara, de dois anos, de "cabeça de m****". Após ter recebido várias críticas da forma como tratou a menina, o ator marcou presença no ‘Manhã CM’, da CMTV, onde se justificou sobre a escolha das palavras. "Estou aqui contra tudo e contra todos. Falo das pessoas que me amam, que me conhecem, que me dizem que eu não tenho que provar nada a ninguém, pois sabem a pessoa que eu sou e o pai que sou", começou por dizer a Ágata Rodrigues e Duarte Siopa.A estrela da SIC garantiu que, ao publicar o vídeo, não tinha intenções de magoar ninguém. "Queria pedir desculpa a quem choquei. Publiquei isso sem noção de que poderia chocar… Não foram de todo [as palavras indicadas] e não é de todo também uma expressão que eu queira adotar para a educação da minha filha".João Baptista acabou por explicar que "cabeça de m****" é uma expressão carinhosa no núcleo da sua família. "Foi um ato infeliz. Chamava isso à minha irmã quando era pequenina, não vejo maldade", garantiu no ‘Manhã CM’.