Charlene do Mónaco em público para disfarçar união de fachada

Depois de várias notícias que davam contam de que Alberto e Charlene do Mónaco tinham colocado um ponto final no casamento de oito anos, os dois decidiram acabar com os rumores e apareceram juntos no centro de Operações da Cruz Vermelha Espanhola.Com um olhar distante, a princesa deixou-se fotografar ao lado do marido, após ter estado afastada dos holofotes da fama por dois meses.A última vez que apareceram juntos foi em setembro para o primeiro dia de escola dos filhos, Jacques e Gabriella, de quatro anos.As suspeitas de que algo não estava bem no casamento dos dois ganhou força depois de o príncipe Alberto ter viajado sozinho, no final de outubro, até ao Japão para uma visita oficial.Enquanto isso, Charlene foi filmada a festejar a vitória da África do Sul - a sua terra natal - no Mundial de râguebi ao lado do irmão, Gareth Wittstock, e dos filhos.Apesar de terem aparecido juntos a semana passada para o evento, desde o início do casamento que há notícias que dão conta de que os dois vivem longe um do outro, num casamento de fachada.Apesar de a imprensa falar sobre as constantes crises entre Charlene e Alberto, a família real monegasca tem-se remetido ao silêncio sobre o assunto.