Charlene do Mónaco escondida por causa de cirurgia ao rosto que correu mal

Charlene posou de máscara quando voltou ao Mónaco, com Alberto e os dois filhos

Vânia Nunes

Alberto do Mónaco revelou que a mulher, Charlene, se encontra internada numa clínica devido a um "profundo esgotamento". No entanto, surgem agora rumores de que a sul-africana se encontra desfigurada devido a uma cirurgia estética ao rosto que correu mal.De acordo com a jornalista espanhola Pilar Eyre, Charlene foi vítima de negligência médica numa intervenção que decorreu no Dubai. "A suposta doença de Charlene do Mónaco não vai além de ter o rosto desfigurado", afirmou a especialista em assuntos de realeza. Pilar Eyre afirma ainda que a princesa só apareceu publicamente em fotografias no seu regresso ao Mónaco, no mês passado, por estar a usar máscara.Charlene passou os últimos seis meses na África do Sul devido a uma infeção nos ouvidos que a impossibilitava de viajar.