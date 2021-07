Charlene do Mónaco 'foge' do marido para a África do Sul

10 jul 2021 • 19:25

Já lhe chamam "a esposa em fuga". Charlene do Mónaco celebrou, no passado dia 1 de julho, dez anos de casamento com o príncipe Alberto , mas a data teve tudo menos festa.Em causa estão novos rumores de que Alberto terá mais um filho ilegítimo, nada menos do que o terceiro.Um porta-voz do Palácio já veio, entretanto, pôr água na fervura e dizer que Charlene está com uma infeção grave no ouvido, nariz e garganta e que precisa de vários "procedimentos" que a manterão na África do Sul "indefinidamente", mas a imprensa cor-de-rosa, que no Mónaco é bastante cáustica, já escreve que ela está "escondida" do marido.O facto é que a história parece estar a repetir-se. Recorde-se que há dez anos, pouco antes do casamento,Em dezembro passado, espalhou-se também a notícia de que Alberto estaria a braços com um novo processo de paternidade de uma mulher brasileira que garante que ele é o pai de sua filha de 15 anos (à data o príncipe já namorava com Charlene).