Charlene do Mónaco novamente sozinha na África do Sul

Charlene do Mónaco está novamente sozinha na África do Sul. O marido, Alberto, e os dois filhos, Jacques e Gabriella, de seis anos, viajaram do Mónaco para a visitarem, ao fim de três meses, mas foi uma estada relâmpago.









Ainda houve tempo para registar o reencontro com novos retratos de família, tentando assim dissipar-se os rumores de uma crise na relação.

O monarca e as crianças chegaram a casa na noite de quinta-feira, de acordo com a imprensa local.





Charlene, recorde-se, encontra-se retida na África do Sul desde maio, quando viajou para o seu país de origem para participar numa campanha de proteção dos rinocerontes. Entretanto, acabou por contrair uma grave infeção nos ouvidos, nariz e garganta, que a levou a ser operada. Ainda em recuperação, estará impossibilitada de viajar de avião.





Especialistas em realeza especulam, no entanto, que o estado de saúde da ex-atleta não é o único motivo do seu afastamento. O outro é um novo processo que visa o reconhecimento de paternidade uma rapariga, agora com 15 anos, por parte do príncipe Alberto.