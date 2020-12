Charlene do Mónaco surpreende ao surgir de cabelo rapado

Mulher do Príncipe Alberto do Mónaco adotou visual radical.

Charlene do Mónaco surpreendeu tudo e todos ao surgir num evento de solidariedade com o cabelo rapado, esta quarta-feira. A mulher do Príncipe Alberto do Mónaco apostou num visual arrojado, que está a dar que falar em todo o mundo.

Aos 42 anos, a ex-nadadora olímpica rapou o cabelo de um dos lados e na nuca. Foi com uma camisola de gola alta preta, um largo casaco dourado e uma máscara coberta de lantejoulas que Charlene distribuiu presentes de Natal no Palácio Nacional do Principiado, acompanhada do marido e dos filhos do casal, os gémeos: Jacques e Gabrielle, de seis anos.

Para além do corte, a mulher de Alberto pintou o cabelo de um loiro mais escuro. Um visual que está a gerar controvérsia por ser inesperado para alguém da realeza.