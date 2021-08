Charlene do Mónaco vive dias de angústia longe dos filhos

Desde então, mantém-se longe do marido, o príncipe Alberto, e dos filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, sendo que o regresso ao principado do Mónaco só deverá acontecer em outubro.lamentou a princesa que, no entanto, tem sofrido com a onda de críticas dos que a acusam de estar a negligenciar os gémeos.De acordo com várias fontes, a permanência na África do Sul esconde também vários problemas com o marido, com quem tem vivido um casamento de altos e baixos.Perante as polémicas e as fortes críticas, têm sido vários os amigos de Charlene a sair publicamente em sua defesa, garantindo que a princesa é uma excelente mãe., diz uma fonte à revista ‘People’.Segundo a mesma fonte, a mulher do príncipe Alberto, que já se encontra vulnerável por estar afastada da família, tem-se deixado afetar pelas críticas. "Ela sente-se novamente julgada e incompreendida. E que o que dizem sobre ela é uma injustiça".