Charlize Theron conta tudo sobre a noite em que a mãe matou o pai

Gerda Maritz, matou Charles Theron, para se proteger a si e à filha, que na altura tinha apenas 15anos.



Charlize Theron, de 44 anos, relembrou o momento em que o seu pai matou a sua mãe por legítima defesa.Foi em 1991 que a mãe,

"O meu pai estava tão bêbado que nem conseguia andar, quando entrou em casa com uma arma", começou por lembrar a atriz. "A minha mãe e eu estávamos no meu quarto encostadas à porta, e ele estava a tentar passar. Ele deu um passo para trás e disparou pela porta três vezes. Nenhuma dessas balas nos atingiu, o que foi um milagre. Mas em legítima defesa, ela [mãe] acabou com a ameaça", continuou.

Charlize justifica o episódio dramático que a marcou para sempre. "O meu pai era um homem muito doente. Ele foi alcoólico a vida toda. Eu só o conhecia de uma maneira, e era assim, alcóolico".

"Acho que o nosso ambiente familiar era incrivelmente prejudicial à saúde. E isso assustou-nos de certa forma", afirmou ainda Charlize Theron, que confessou que tanto ela como a mãe se sentiam presas e assustadas.

Charlize admite não ter vergonha de falar sobre o que aconteceu com a sua família, e que até tenta ajudar pessoas com o seu testemunho.



O trauma foi tão grande que a atriz decidiu ser mãe solteira e adotar. Tem dois filhos: um menino, Jackson, e uma menina, August, um desejo concretizado que revela ter feito com que visse o conceito de família de uma outra forma.