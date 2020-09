Charlize Theron é cada vez mais odiada em Hollywood

Éuma das atrizes mais belas e ta- lentosas de Hollywood. Mas nem isso a impede de ser, também, uma das mais odiadas.Charlize Theron sempre foi conhecida por não ter papas na língua e por dizer tudo aquilo que pensa, o que nem sempre joga a seu favor.De acordo com o ‘National Enquirer’, a atriz, de 44 anos, é acusada de humilhar colegas do sexo masculino e de criar mau ambiente nos bastidores, pelo que cada vez há menos realizadores a quererem trabalhar com ela., diz uma fonte próxima da atriz à publicação.A atriz é conhecida pela relação difícil que mantém com os colegas de elenco. Tom Hardy, com quem contracenou em ‘Mad Max: Estrada da Fúria’, foi um deles., acrescenta a mesma fonte.E continua:. Mais tarde, a atriz admitiu numa entrevista que não teve grande "empatia" pelo facto de Hardy estar a dar o seu melhor.Sean Penn e Steven Seagal também não escaparam à língua afiada de Charlize Theron. Sobre o primeiro, a atriz disse que nunca estiveram noivos e desvalorizou completamente a relação que viveram., revela uma fonte próxima da atriz.Já Steven Seagal foi alvo de chacota quando Charlize partilhou um vídeo do ator, de 68 anos, a praticar artes marciais no Japão., afirma, adiantando que a atriz não poupa críticas à indústria de Hollywood pela maneira como descarta as suas estrelas femininas quando estas começam a envelhecer., conclui a mesma fonte.Recorde-se que há muito que Charlize Theron luta contra o sexismo no cinema. Na convenção da Comic-Con São Diego, a atriz denunciou a forma diferente como as mulheres são tratadas nos filmes ação.Em ‘Um Golpe em Itália’, por exemplo, os produtores reservaram-lhe mais tempo do que aos colegas masculinos para preparar as cenas com automóveis. Mas, no fim, quem acabou por vomitar com a velocidade foi o ‘duro’ Mark Wahlberg.