Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam casam pela segunda vez

voltaram a casar.O segundo casamento realizou-se no passado dia 29 de junho, na abadia de Sainte-Marie de Pierredon, situada em Saint-Rémy-de-Provence. Um local especial e com grande significado para para Carolina do Monaco, onde se refugiou com o três filhos, após a morte do seu marido Stefano Casiraghi.Para a ocasião, a filha da Carolina do Monaco optou por um vestido de inspiração romântica, em muito semelhante ao modelo usado pela mãe no seu primeiro casamento. Curiosamente, a princesa monegasca casou com Philippe Junot também a dia 29 de junho, uma forma de voltar a prestar homenagem à sua família.