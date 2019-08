Charlotte Casiraghi pode estar grávida do terceiro filho

18:32

Depois de no fim de semana passado os Grimaldi se terem voltado a reunir no casamento de Louis, filho da princesa Stéphanie, fica-se agora a saber que Charlotte Casiraghi pode estar grávida pela terceira vez.

Quem o diz é a revista italiana 'Chi'. A publicação faz capa com a notícia e mostra a filha da princesa Carolina, de 32 anos, na praia vestida com um fato de banho preto e em a sua barriga não passou despercebida. Segundo a publicação, Charlotte estará já no terceiro mês de gestação mas ainda não há nenhuma confirmação por parte da família real do Monaco.

Charlotte e o marido, o produtor francês Dimitri Rassam, estão em lua-de-mel na Córsega, depois de uns dias passados em Capri, Itália. O casal fez-se acompanhar de dos filhos: Raphael, de quase seis anos e fruto da relação da jovem com o ator Gad Elmaleh; de Balthazar, primeiro filho em comum, e a ainda a pequena Dayra, filha de Rassam com uma modelo russa.