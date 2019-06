Charlotte do Mónaco com casamento digno de Princesa

A filha de Carolina do Mónaco, Princesa de Hanover, Charlotte Casiraghi, é uma mulher casada.Aos 32 anos, a beldade – que é a 11ª na linha do trono do Mónaco – casou-se com o namorado Dimitri Rassam, de 37 anos, conhecido como produtor de cinema e, também, como filho da atriz Carole Bouquet.O enlace realizou-se pelo civil, pois este é já o segundo casamento de Rassam, que entre 2010 e 2016 foi casado com a manequim russa Masha Novoselova, de 34 anos.A cerimónia oficial teve lugar no Palácio do Principado do Mónaco, no sábado, e foram testemunhas duas grandes amigas de Charlotte: Juliette Maillot e Vanina Mandelli.E se o primeiro vestido foi um Yves Saint-Laurent, o segundo foi um Chanel... A verdadeira estrela da festa foi, porém, o colar de três voltas, cravejado de diamantes e com design da Cartier. Era da avó, a Princesa Grace.O casal trocou votos frente aos filhos: Charlotte tem Rafael, de cinco anos, fruto da ligação com Gad Elmaleh; e Dmitri tem uma menina, Darya, de oito anos.Os dois têm um filho em comum, Baltazar, nascido em 2018.