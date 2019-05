Charlotte do Monaco e Dimitri Rassam casam este sábado

Balthazar, que tem cerca de oito meses.



Recorde-se que o casal tinha a intenção de casar no verão passado, mas após a princesa engravidar optou por esperar pelo nascimento do bebé.





A princesa Charlotte do Mónaco e Dimitri Rassam casam este sábado, 1 de junho. A cerimónia terá lugar nas salas de estado do palácio Grimaldi, onde também diversos membros da realeza se casaram, como os príncipes Rainier e Grace, a princesa Carolina e seus dois irmãos, Pierre e Andrea.Para assinalar a data, Charlotte e Dimitri terão, pelo menos, um almoço no palácio e uma grande festa, repleta de glamour.Durante a celebração, o casal também irá batizar o filho em comum,