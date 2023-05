Charlotte e George foram as estrelas em concerto que encerrou festejos da coroação de Carlos III

01:30

Pelas 19h00 de domingo, cerca de 20 mil pessoas juntaram-se nos jardins do Castelo de Windsor para assistir ao Concerto da Coroação, com Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli e Take That como cabeças de cartaz.Saiba mais no Correio da Manhã