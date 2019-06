Charlotte usa colar de diamantes da avó Grace Kelly no casamento

14:52

Charlotte Casiraghi, filha de Princesa Carolina do Mónaco e neta de Grace Kelly, subiu ao altar sábado com o produtor de cinema Dimitri Rassam. O local escolhido foi o Palácio Grimnaldi, no Mónaco, mesmo local onde a sua avó se casou, assim como diversos membros da realeza.



Para a festa do matrimónio, a noiva foi usou um vestido cai-cai, clássico, da conceituada marca Chanel, que foi alvo de diversos elogios. Mas o que realmente saltou à vista de todos foi a joia de família utilizada por Charlotte.





O deslumbrante colar de diamantes, desenvolvido pela Cartier, em 1953, pertenceu à sua avó, uma joia que chegou a ser recriada para o filme 'Grace', protagonizado por Nicole Kidman. Uma homenagem sentida da neta de Grace Kelly, que viveu uma cerimónia digna de um conto de fadas.