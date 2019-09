Chef criticado por erro de português em novo restaurante

Oliver abre novo espaço em Lisboa, mas ‘chumba’ no português.

01:30

O conhecido chef Jamie Oliver vai abrir o segundo restaurante em Lisboa, na rua do Loreto, perto da praça Luís de Camões.Até agora, ainda não foi anunciada a data da inauguração, mas já foram colados os cartazes a anunciar a chegada das famosas pizas.No entanto, o que chamou a atenção foi o erro de português no painel, em que se lê que as pizas são estendidas à mão e cozidas na "prefeição". O erro não passou despercebido e já está a ser alvo de inúmeras críticas.Recorde-se que o cozinheiro britânico foi notícia em maio por ter declarado insolvência. A marca passou a ser gerida por uma outra empresa.