Chef de Cristina Ferreira confessa: "Sinto alguma desilusão com o Daniel Oliveira"

", confessou à revista 'Nova Gente'.

é uma das apostas depara o seu programa', na TVI, que estreou na passada segunda-feira. O jovem cozinheiro estava de pedra e cal na SIC, mas depois de apresentar o 'Estamos em Casa', também da estação de Paço de Arcos, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI convidou o 'afilhado', como carinhosamente o trata, para se mudar para o seu canal para estarem juntos no novo programa. Apesar do convite ter sido feito à última da hora e apenas uma semana antes da grande estreia, Rúben Pacheco Correia acabou por aceitar, mas primeiro falou com Daniel Oliveira que não demonstrou grande consideração pelo convite que recebeu para sair da SIC. "", explicou.

Contudo, Daniel Oliveira mudou de postura quando percebeu que tinha voltado a sofrer uma baixa por causa de Cristina Ferreira - dias antes Zé Lopes também se tinha mudado para a TVI a convite da apresentadora. "Mas depois de eu ter aceite o convite da Cristina, quando voltei a falar com ele para lhe dizer que tinha aceite, ele mostrou-se surpreendido por eu ter dito prontamente que sim e disse que ficou triste por eu não ter dado à SIC a oportunidade de fazer uma contraproposta. Enfim, pode ter havido uma falha de comunicação".