Chef escaldante aquece a 'Cozinha do Inferno' de Ljubomir

01:30

Carolina Cunha

Chama-se Cândida Batista e é uma das concorrentes do ‘Hell’s Kitchen’ (SIC), o novo programa do chef Ljubomir Stanisic, que estreia amanhã. Aos 39 anos, a chef brasileira mostra que os seus atributos vão muito além da cozinha e que concilia a paixão da fotografia com a culinária, à qual acrescenta toda a sua sensualidade.A nova pupila de Ljubo criou uma página online na qual partilha fotografias ousadas enquanto cozinha as suas receitas. Sempre com muito picante à mistura, uma vez que surge completamente despida de pudores e preconceitos e faz questão de mostrar o seu lado mais provocador. A sensualidade de Cândida vai além da cozinha e já posou nua para a capa de revistas masculinas, como a ‘Playboy’.A nova concorrente, que promete dar que falar, já trabalhou em restaurantes de renome com estrelas Michelin, de chefs como o polémico Gordon Ramsay. Deixou as cozinhas de luxo depois de no ano passado ter denunciado o assédio do chef para o qual trabalhava em Viena, na Áustria.